Mercato - Kai Havertz veut aller à Chelsea

Après Hakim Ziyech et Timo Werner, Chelsea réalisera-t-il un troisième gros coup en 2020 avec Kai Havertz ? Le jeune milieu offensif du Bayer Leverkusen, lui, a en tout cas décidé de rejoindre Londres et s'apprête à en faire la demande à ses dirigeants, d'après nos confrères de Bild.

Formé à Leverkusen, le jeune international allemand (7 sélections) sort d'une saison ébouriffante, avec 17 buts et 9 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues. Alors que le Real Madrid serait également sur les rangs, la presse espagnole évalue le prix de son transfert à près de 100 millions d'euros.

True: @kaihavertz29 will ask his club @bayer04fussball to sell him this summer @ChelseaFC