Mercato - Kalimuendo explique son prêt à Lens

Arnaud Kalimuendo s'est engagé pour un prêt d'un an du côté du RC Lens. Vu comme l'un des talents les plus prometteurs du centre de formation du PSG, beaucoup le voyaient gratter des minutes avec l'équipe première cette saison. Après sa sélection cette semaine avec l'Equipe de France espoirs, l'attaquant de 18 ans est revenu sur son transfert chez les Sang et Or.

"J’aurais pu rester à Paris, mais j’ai fait ce choix pour le temps de jeu. J’avais d’autres options, en France (Brest) ou à l’étranger. J’ai choisi Lens car leur discours m’a plu, le coach (Franck Haise) me suivait, c’est un club historique. J’ai vu leurs matches, c’est solide et, offensivement, il y a de quoi faire avec Kakuta ou Ganago. C’est une équipe intéressante, j’ai envie d’apporter ma touche" a expliqué Arnaud Kalimuendo au journal L'Equipe.