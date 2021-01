Mercato - Karim Benzema "parle régulièrement" de revenir à l'OL

Cela fait maintenant plus de douze ans que Karim Benzema a quitté l'Olympique Lyonnais et rejoint le Real Madrid, cela fait donc également plus de douze ans que les supporters des Gones rêvent de voir un jour leur ancienne star revenir porter les couleurs de l'OL. Un rêve qui pourrait devenir réalité à en croire les déclarations de son ancien agent, Karim Djaziri, dans l'émission Gones cast diffusée sur Twitch.

"Karim Benzema à l'OL ? Oui, oui je pense, il en a vraiment envie, il m'en parle régulièrement, il regarde les matchs. D'ailleurs, il n'a jamais été au Groupama Stadium. Dans son esprit, c'est quelque chose dont il a vraiment envie, l'OL c'est dans son coeur. Il est tiraillé entre quitter le plus grand club du monde et revenir à Lyon. Je ne dis pas ce qu'il a dit hier sinon vous allez péter un câble. Dans ses rêves, il y a de revenir à Lyon et faire de grandes choses. Porter le brassard avec des jeunes à côté, ça peut être de la magie" a déclaré l'ancien représentant de l'international français.