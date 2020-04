Mercato - Keita Baldé se verrait bien revenir au Barça... avec Piqué comme président

Keita Baldé (25 ans) revenu à Monaco après son prêt à l'Inter Milan n'oublie pas d'où il vient. L'international sénégalais auteur de 8 buts et de 2 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, a évoqué auprès d’AS la possibilité de retrouver un jour la Liga, sous les couleurs de son club formateur, le Barça. L'attaquant monégasque a avoué : "revenir en Espagne est l’un de mes rêves. J’ai pu jouer avec les jeunes du Barça et c’est un championnat qui me manque". Lorsque nos confrères ont demandé à Baldé s'il pourrait rejouer sous les couleurs du club catalan, il pose une condition particulière : "si Piqué est le président du FC Barcelone, je reviendrais".