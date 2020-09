Mercato - Keita Baldé testé positif au coronavirus pendant sa visite médicale à la Sampdoria

Sur le point de quitter Monaco et de retrouver l'Italie, Keita Baldé a appris qu'il était positif au coronavirus lors de sa visite médicale avec la Sampdoria. Le club de Gênes a annoncé la nouvelle au cours d'un communiqué. "Il n'a eu aucun contact avec le groupe professionnel et est en quarantaine". Pour le moment, on ne sait pas si la signature de l'attaquant de 25 ans, qui appartient toujours à l'ASM, est remise en cause à la suite de cette nouvelle. Pour rappel, la date de clôture du mercato est fixée au 5 octobre prochain.