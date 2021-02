Mercato - Kenny Lala révèle un intérêt de l'OM depuis cet été

L'Olympique de Marseille a été pendant plusieurs jours à la recherche d'un latéral droit lors de ce mercato d'hiver pendant que Kenny Lala cherchait de son côté une porte de sortie. Le club phocéen s'est donc logiquement intéressé à la situation du défenseur de 29 ans et malgré une prise de contact, la direction olympienne a préféré se tourner vers Pol Lirola. L'ancien joueur du RC Lens de son côté s'est engagé à l'Olympiakos dans les dernières heures de ce marché hivernal. Interrogé par Téléfoot, Kenny Lala est revenu sur l'intérêt de l'OM qui remonte à l'été dernier.

"Mon conseillé m'en a un peu parlé mais je ne suis pas resté là-dessus. Dès juin dernier, il y avait eu des discussions avec mon agent, on avait parlé de ce club. Je lui ai dit que c'était un club qui pouvait m'intéresser, d'autant que j'avais un ami là-bas qui m'en disait toujours du bien. Mais au final ça ne s'est pas fait. C'est comme ça, c'est le football. Quand ça doit se faire, ça se fait. Et quand ça ne se fait pas, c'est pareil, il faut l'accepter et aller de l'avant" a confié le nouveau joueur du club du Pirée.