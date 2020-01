Mercato - Kévin Zohi plaît à Dijon

Alors que les dirigeants dijonnais planchent depuis plusieurs jours sur la venue de Yassine Benzia, ils s'activent dans le même temps sur la venue d'un second attaquant. Olivier Delcourt, le président du DFCO, a révélé dans les colonnes du Bien Public que le club discute "avec un joueur qui joue en France et qui a envie de venir". D'après L'Equipe, il s'agit du strabourgeois Kévin Zohi (23 ans). Apparu à dix reprises en Ligue 1 depuis le début de saison, le natif de Lopou en Côte d'Ivoire n'a pas inscrit le moindre but en championnat. Les deux clubs ont débuté des négociations afin de trouver un terrain d'entente pour cette opération.