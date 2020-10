Mercato - Koeman affiche clairement son envie pour Depay

Alors qu’il ne reste plus que quelques heures avant minuit et la fin du mercato, Ronald Koeman ne désespère pas de voir Memphis Depay joueur sous le maillot du FC Barcelone cette saison. "On le veut et lui aussi veut venir", a déclaré l’entraineur barcelonais à la chaîne néerlandaise NOS.

Si le club catalan et l’international hollandais de 26 ans sont sur la même longueur d’onde, l’idée de perdre un de ses meilleurs joueurs sans avoir le temps de le remplacer est loin d’emballer les dirigeants de l’Olympique Lyonnais. Si une somme importante pourrait éventuellement faire changer d’avis Jean Michel Aulas et Juninho, la situation économique actuelle du FC Barcelone complique cette transaction.