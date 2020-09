Mercato - Koeman exclut un départ de Dembélé

Annoncé sur le départ et notamment du côté de Manchester United par la presse espagnole, Ousmane Dembélé (23 ans) devrait bel et bien rester au Barça. Présent en conférence de presse l'entraîneur néerlandais Ronald Koeman a fait le point sur le mercato du FC Barcelone et a évoqué le cas du champion du monde français.

"Dembélé est ici et je compte sur lui. Il n'a pas joué en tant que titulaire, car Ansu Fati a démontré qu'il est un bon joueur pour cette équipe. Il est vrai qu'il a été un peu ralenti physiquement ces dernières semaines, mais il s'est bien entraîné aujourd'hui et il est bien entré en jeu. Je compte sur lui" a insisté Koeman qui a aussi évoqué la possible arrivée d'un défenseur central et d'un numéro neuf.