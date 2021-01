Mercato - Koeman insiste et réclame des renforts à Barcelone

Le FC Barcelone traverse une crise économique très importante et le mercato d'hiver s'annonce très calme du côté des arrivées en Catalogne. Mais les Blaugrana réalisent une première partie de saison assez moyenne et Ronald Koeman aimerait voir arriver de nouveaux éléments dans son effectif pour permettre à son équipe d'être mieux armé et pouvoir lutter pour le titre.

"Pour le futur à court terme, il est important de recruter. Nous voulons améliorer l'effectif et je l'ai déjà dit, nous avons besoin de renforts à plusieurs postes pour gagner en qualité et en efficacité. Il s'agit de mon avis, mais il faut aussi prendre en compte la situation du club. Si ce n'est pas possible, il faut l'accepter et attendre l'an prochain" a déclaré l'entraineur des Blaugrana.