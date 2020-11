Mercato - Koeman veut remplacer Ansu Fati

Le FC Barcelone connait un début de saison compliqué. Avec seulement 11 points de pris sur 21 possibles, les Catalans sont encore loin du podium (8ème). Alors que les Blaugrana avaient surclassé (5-2) le Betis juste avant la trêve, Ansu Fati est sorti blessé pendant la rencontre. L'international espagnol a du être opéré au ménisque gauche et devrait rater entre trois et cinq mois de compétition. Une absence qui complique les plans de Ronald Koeman qui espère pouvoir remplacer sa pépite malgré la situation économique compliqué au FC Barcelone.

"C’est vrai, c’est un coup dur. C’est un super joueur qui va nous manquer pendant un bon moment, sur l’aile. Il avait su jouer en 9 et y réaliser de bonnes performances. Nous devons l’accepter et assumer. Il faut donner des opportunités aux autres joueurs de se montrer. Avec Ramon Planes, nous discutons souvent de l’avenir, de ce dont nous avons le plus besoin et des moyens qui sont à notre disposition pour recruter. Mais quand tu connais la situation financière du club, tu ne peux pas demander grand-chose. S’il y a des possibilités, nous essaierons de recruter" a déclaré l'entraineur barcelonais dans un entretien accordé à Mundo Deportivo.