Mercato - Kondogbia à l'Atlético de Madrid c'est imminent !

Geoffrey Kondogbia (27 ans) devrait connaître son troisième club en Espagne ! Selon plusieurs médias ibérique, le milieu de terrain centrafricain va s'engager avec l'Atlético de Madrid pour une somme estimée entre 15 et 20 millions d’euros. Pas convoqué lors des deux derniers matchs de Valence, le joueur formé à Lens va passer sa visite médicale ce dimanche et s'engager avec les Colchoneros en tant que joker.

Pour rappel, Kondogbia avait demandé un transfert à ses dirigeants cet été. Après leur refus, l'ancien monégasque avait adressé un message sur les réseaux sociaux à son président. "Après avoir détruit un projet ambitieux, tu t'es aussi permis de tromper ton entraîneur et maintenant moi. Merci Anil Murthy." Finalement, Kondogbia devrait obtenir son départ et ainsi quitter un club de Valence qui s'enfonce toujours plus dans la crise.