Mercato - Koulibaly annonce à ses prétendants ses intentions

Il est l'un des défenseurs les plus surveillés d'Europe depuis de nombreuses années, Kalidou Koulibaly faisait notamment l'objet d'un fort intérêt de la part du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato. Interrogé sur son avenir par Sky Italia, l'international sénégalais a révélé être actuellement concentré sur sa carrière à Naples.

"Manchester City et le PSG me voulaient, mais le Napoli et les Napolitains m’aiment et je me sens bien ici. J’ai encore trois ans de contrat et je veux rendre heureux ces gens". Dans un entretien avec le Napoli Magazine, le défenseur central de 29 ans explique pourquoi il a décidé de poursuivre cette saison chez les Napolitains. "Les fans de Naples m’ont beaucoup donné depuis mon arrivée et je veux rendre cette confiance. La confiance accordée par les fans a été importante, ils m’ont donné une nouvelle confirmation du choix que j’ai fait de rester ici. Je suis très heureux aujourd’hui, nous faisons du bon travail, ma famille est heureux à Naples et je suis heureux d’être resté ici" avoue Kalidou Koulibaly.