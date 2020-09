Mercato - Koundé va rester à Séville

Un temps annoncé à Manchester City, le défenseur français Jules Koundé (21 ans) devrait rester à Séville une saison de plus. Les Cityzens ayant déboursé 68 millions d'euros pour Ruben Dias, ils devraient logiquement abandonner la piste menant à l'ancien bordelais. Une bonne nouvelle pour l'entraîneur andalou Julen Lopetegui.

"Après une saison si exigeante, l'objectif est toujours d'améliorer l'équipe de l'année dernière. En recrutant et en conservant nos meilleurs joueurs. Jules en fait partie et nous sommes enchantés qu'il soit avec nous car c'est un garçon jeune et je crois qu'il est au bon endroit pour continuer à grandir." a-t-il déclaré.