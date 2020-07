Mercato - Kylian Mbappé confirme qu'il reste au PSG

Il n'y a décidément plus à s'inquiéter pour l'avenir de Kylian Mbappé, au moins à court terme. Au micro de BeIN Sports, à la mi-temps du match amical face au Celtic Glasgow, l'attaquant français (21 ans) a confirmé qu'il allait rester au PSG pour une quatrième saison consécutive. "Je suis là, je suis dans le projet pour une 4e année", a-t-il annoncé. "Les 50 ans du club, c’est important, je serai là quoiqu’il arrive. Je vais essayer de ramener des trophées et faire tout mon possible pour donner le meilleur de moi même."

