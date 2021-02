Mercato - Kylian Mbappé devrait prolonger son contrat avec le PSG !

Selon les informations de Sport, Kylian Mbappé va prolonger son contrat avec le PSG d'une année supplémentaire, soit jusqu'en juin 2023 !

Voilà une information qui peut surprendre. À 24 heures maintenant du choc Barça-PSG, dans le cadre des huitièmes de finale allers de la Ligue des Champions, le média espagnol Sport a annoncé une bonne nouvelle... pour le PSG. D'ordinaire, la presse catalane utilise plutôt des informations négatives pour mettre la pression sur le club adverse mais pas cette fois.

Ainsi, on apprend que Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2022 comme Neymar, devrait finalement prolonger son contrat avec le club de la capitale ! Courtisé par les plus grands comme Liverpool ou le Real, l'attaquant de 22 ans aurait finalement tranché pour rester l'année prochaine avec les Rouge-et-Bleu, et signer un nouveau bail d'une saison supplémentaire, afin d'être lié à Paris jusqu'en 2023.

Kylian Mbappé pourrait prolonger d'un an

Quels peuvent être les enseignements à tirer de cette information ? Kylian Mbappé, dont le rêve est de remporter la Ligue des Champions, ne souhaite donc pas quitter Paris cet été, et privilégierait donc une nouvelle aventure en 2022. S'il prolonge, il permettra aussi à Paris de remporter un joli chèque lors de la vente.

Toutefois, cette information reste à prendre avec des pincettes puisque Kylian Mbappé annonçait, au mois de janvier dernier, qu'il souhaitait réfléchir avant de s'investir sur le long terme. "On discute avec le club de trouver un projet. J'ai dit que j'étais en réflexion aussi. C'est une signature, si je signe c'est pour m'investir sur le long terme avec le PSG. (...) On discute avec le club de trouver un projet. J'ai dit que j'étais en réflexion aussi. C'est une signature, si je signe c'est pour m'investir sur le long terme avec le PSG". Réponse dans les prochains jours, mais Mbappé semble vouloir rester à Paris.