Mercato - L'AC Milan s'éloigne de Florian Thauvin

Libre de tout contrat en juin prochain, l'attaquant de l'Olympique de Marseille Florian Thauvin (28 ans) est cité sur la short-list de l'AC Milan. Cependant, il semblerait que le club lombard ait ciblé un autre joueur comme priorité.

En effet, selon Calciomercato, l'ailier phocéen n'est plus la priorité des Rossoneri, qui lui préfèrent maintenant le joueur du FC Porto Otavio (26 ans), jugé plus intéressant financièrement (également libre en juin) et tactiquement. De plus, le média précise que les négociations avec les représentants du Français ne sont pas terminées, mais que la direction italienne se pose des questions à propos de l'intérêt de le recruter.