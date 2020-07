Mercato - L'AC Milan sous le charme de Wesley Fofana (info Madein)

Révélation de la saison à Saint-Etienne, Wesley Fofana suscite l'intérêt du Milan AC, qui s'est rapproché de son entourage.

Il fait partie de ces joueurs de Ligue 1 davantage concernés par la seconde partie du mercato, ouverte à l'internationale à partir du mois d'août, que par la première, exclusivement réservée aux transferts franco-français depuis début juin. Wesley Fofana (19 ans), qui n'aurait pas été loin de réaliser sa première saison pleine chez les pros si le covid-19 n'était pas passé par là (14 matchs de Ligue 1 en 2019-20), est entré dans le cercle des jeunes prospects du championnat de France particulièrement courtisés en Europe, au même titre que Mohamed Simakan à Strasbourg ou Axel Disasi à Reims, pour ne parler que des défenseurs centraux.

Sa cote a explosé entre l'automne et le printemps et quelques poids moyens du vieux continent se sont renseignés sur son cas. En Angleterre, mais aussi en Allemagne, où le RedBull Leipzig, habitué à flairer les bons coups dans l'Hexagone, est concrètement passé à l'action il y a quelques semaines. On peut aussi évoquer l'Italie depuis quelques jours. Le Milan AC fait effectivement partie des soupirants les plus sérieux de Fofana, selon nos informations. Très actif auprès de l'entourage du joueur, le club lombard, à la différence de Leipzig, ne s'est toutefois pas encore signalé auprès de l'AS St-Etienne.

Fofana se plaît à l'ASSE

Le club forézien, même s'il a prolongé le contrat de son jeune axial en avril, jusqu'en 2024, n'est pas totalement opposé à une vente, qui lui permettrait d'ajuster des comptes déséquilibrés par la crise. Le joueur, qui jouit d'une totale confiance de la part de Claude Puel, se verrait lui plutôt rester une saison de plus du côté de Geoffroy-Guichard, avant de répondre favorablement aux sirènes de l'étranger. Quoiqu'il en soit, celles-ci devraient continuer de sonner jusqu'à la fin de l'été.