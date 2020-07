Mercato - L'agent d'Agustin Rossi confirme une première offre du MHSC

Avec le départ de Geronimo Rulli, le MHSC est en quête d'un gardien de but. Comme l'indiquait le président Laurent Nicollin, plusieurs profils sont actuellement à l'étude. Alors que RMC Sport évoquait un intérêt de Montpellier pour Ezequiel Unsain, le gardien de Defensa (25 ans), une deuxième piste provenant également d'Argentine semble se confirmer. Il s'agirait du portier Agustin Rossi, qui est cantonné à un rôle de remplaçant à Boca Juniors. D'après l'agent du joueur, qui s'est exprimé auprès de la Radio Rivadavia, le club héraultais aurait transmis une première offre.

"Montpellier est une opportunité fondamentale car cela donnerait une continuité à Agustín. Il s'agirait d'un prêt avec option d'achat obligatoire, qui est une nouvelle méthode de transfert de plus en plus utilisée" a d'abord précisé Miguel González. Concernant le montant, l'offre serait "de six millions d’euros et similaire à celle proposée par l’Udinese". Alors que le club pailladin ne semble pas seul sur le dossier, la somme proposée ne correspondrait pas "aux attentes de Boca". "Mais c’est une manière d’entamer les négociations" a-t-il finalement indiqué. Le gardien de 24 ans est lié à son club jusqu'en 2023.