Mercato - L'agent de Baptiste Santamaria vend son profil au Real Madrid !

Au cours d'une longue interview pour le journal Marca, Yvan Le Mée, l'un des agents de joueurs les plus influents du football français, a délivré un conseil au Real Madrid. Le représentant a, en effet, conseillé l'un de ses joueurs au club 13 fois vainqueur de la Ligue des Champions pour épauler Casemiro : Baptiste Santamaria.

"Je ne pense pas que Casemiro nécessite un joueur de plus haut niveau mais quelqu’un qui le complète. Il faut quelqu’un qui gagne des minutes et qui joue à ce poste et qui défend comme Makelele de son temps. Je pense qu’ils doivent trouver un footballeur qui n’est pas très connu et qui a de très bonnes stats en phase défensive et qui fait le sale boulot. Je vais mettre le costume d’agent maintenant. J’en connais un qui n’est pas connu mais qui a les meilleures statistiques de Ligue 1 à ce poste et qui s’appelle Baptiste Santamaria. Il joue à Angers. Il est jeune, a de l’expérience et il a le profil de Makelele" a-t-il déclaré. Santamaria (25 ans), qui compte 28 apparitions en L1 cette saison pour 1 but et 1 passe décisive, a déjà été annoncé dans le viseur du FC Séville et du Napoli. Sa valeur est estimée à 7 millions d'euros selon Transfermarkt.