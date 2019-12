Mercato - L'agent de Benezet sort du silence

Revenu à Guingamp contre son gré quelques mois après son départ à Toronto, Nicolas Benezet (28 ans) s'est senti piégé par son agent, Jérôme Meary, et le directeur général de la franchise canadienne, Ali Curtis. Ce dimanche, son agent est sorti du silence et a donné sa version des faits. Il assure qu'il ne pouvait pas intervenir dans cette situation et il cherche désormais un nouveau point de chute à son client.

"L'option d'achat (500 000 euros) aurait bien été levée s'il avait été six fois titulaire en saison régulière. Il l'a été cinq fois avant de se blesser (bassin). Après, ce qui s'est passé dépassait Ali Curtis (DG de Toronto) ou moi. Le club était en négociation avec Michael Bradley, joueur emblématique de la MLS. Si Toronto avait gagné la finale, il aurait eu le budget pour garder Nico en plus de Bradley. Il y a eu sans doute erreur de communication en interne. Et j'essaie de lui trouver un autre club" a-t-il déclaré dans des propos relayés par L'Equipe.