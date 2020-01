Mercato - L'agent de Gareth Bale éteint les rumeurs avec Tottenham

Jonathan Barnett, l'agent de Gareth Bale, a démenti les rumeurs concernant des discussions avec Tottenham pour un prêt de son joueur. Lié contractuellement au Real Madrid jusqu'en juin 2022, l'attaquant gallois de 30 ans, auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 14 matchs toutes compétitions confondues, ne semble pas prêt à quitter l'Espagne cet hiver.

"Pourquoi l'un des meilleurs joueurs du Terre partirait en prêt ? C'est ridicule. Pour le moment, il joue au football pour le Real Madrid et il a encore deux ans et demi de contrat. Il est très heureux et espère qu'il va encore gagner des titres avec le Real Madrid." glisse-t-il à la BBC, avant de préciser. "Les choses peuvent changer mais les rumeurs de prêt sont ridicules et il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se l'offrir de toute façon."