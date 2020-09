Mercato - L'agent de Jorginho nie tout contact avec le PSG

Alors que le nom de Jorginho (28 ans) avait circulé comme pouvant être une potentielle recrue au milieu de terrain pour le Paris Saint-Germain, l'agent de l'italien de Chelsea a démenti.

"Jorginho a encore un contrat de trois ans avec Chelsea. On a beaucoup parlé d'Arsenal et du PSG ces derniers jours. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a eu aucune offre officielle pour le joueur. Le marché des transferts ferme le 5 octobre et, plus le temps passe, plus il devient difficile de faire une opération aussi importante" a précisé João Santos au site 90min.