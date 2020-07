Mercato - L'agent de Kevin De Bruyne démonte toutes les rumeurs

Auteur d'une saison personnelle très convaincante (avec 13 buts et 21 passes en 43 matchs TCC avec Man City), Kevin De Bruyne est considéré, à l'heure actuelle, comme l'un des meilleurs milieux au monde. Et selon diverses rumeurs, le Belge de 29 ans pourrait avoir des envies d'ailleurs si Manchester City ne pouvait pas disputer la Ligue des Champions l'an prochain.

Patrick De Koster, l'agent de Kevin De Bruyne, a tenu à calmer toutes ces rumeurs dans un entretien pour Sporza. "Pour le moment, il n'est pas du tout concerné (par le mercato, ndlr). Il a toujours un contrat de trois ans avec une équipe de classe mondiale. Dans un club et une ville où Kevin se sent bien et est apprécié. Il y aura beaucoup de gens qui sont très intéressés pour le récupérer, mais il n'est pas sur le marché" explique-t-il. "Si tout ce que j'ai lu dans les journaux était correct, alors j'aurais besoin d'une montre de 48 heures et je devrais être partout dans le monde en même temps. Je peux déclarer en toute bonne conscience ici et même jurer sur la tête de mes enfants que tout ce que je lis est à 90% totalement faux".