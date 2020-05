Mercato - L'agent de Sandro Tonali donne la tendance pour son avenir...

Pisté par les plus grands clubs européens, dont le PSG, Sandro Tonali devrait poursuivre sa carrière en Serie A selon son agent.

Considéré par beaucoup en Italie comme le nouveau Andrea Pirlo, Sandro Tonali (19 ans) est l'un des plus gros espoirs mondiaux au poste de milieu de terrain. Le jeune joueur, qui a découvert la Serie A cette année avec Brescia, a réalisé une saison individuelle convaincante (1 but, 5 passes en 23 matchs) malgré la dernière place de son club formateur.

Pisté par les plus grands clubs européens, dont la Juventus Turin, l'Inter Milan, le Barça ou encore le Paris Saint-Germain, l'Italien, sous contrat jusqu'en juin 2021, aurait déjà une idée bien précise pour son avenir. C'est, du moins, ce qu'a clairement annoncé son agent Giuseppe Bozzo à la Gazzetta dello Sport. “Je n’ai pas parlé au président Cellino, mais j’ai eu le plaisir de lire qu’il voulait laisser le dernier mot à Sandro" explique-t-il en amont. "La Juve, l’Inter ou le PSG ? Sans aucun doute, il y a des perspectives importantes pour Sandro. À cet âge, peu ont cette possibilité, mais il est préférable que Sandro reste en Italie. Il peut s’imposer immédiatement dans un grand club et pour la Serie A ce serait dommage de le perdre".

Ces dernières semaines, le président de Brescia avait clairement annoncé que Sandro Tonali disposait d'un bon de sortie quand il le souhaitait : "Mon rêve serait de garder Tonali. Je serais prêt à faire des sauts périlleux s’il reste. Mais j’ai un accord avec Sandro, qui est un garçon en or. Il sait que quand il me demandera de partir, je le laisserai partir. Ce n’est pas une question de prix, l’important est que Tonali choisisse avec le cœur, et c’est seulement lui qui décide". Le PSG parviendra-t-il à l'arracher à un destin tout tracé en Serie A, comme il l'a déjà fait avec Marco Verratti ?