Mercato - L'Ajax a fixé le prix d'André Onana

Sous contrat avec l'Ajax Amsterdam jusqu'en juin 2022, André Onana aurait des envies d'ailleurs, quatre ans après son arrivée aux Pays-Bas. Il y a quelques jours, le portier camerounais a ouvert la porte à un départ et trois destinations semblent se présenter au joueur de 24 ans : Barcelone, Chelsea et le Paris SG. Formé à la Masia, Onana pourrait venir jouer les numéros 2 derrière Ter Stegen. A Paris, il serait en concurrence avec Keylor Navas et occuperait, probablement, un rôle de remplaçant dans les premiers temps. Enfin chez les Blues, Kepa est loin de faire l'unanimité et l'Espagnol pourrait être remplacé.

Mais quelle somme les prétendants devront-ils débourser pour s'offrir les services du gardien camerounais ? Alors qu'un prix de 30 millions d'euros a été évoqué, The Telegraph indique un montant légèrement plus élevé. D'après le média britannique, les dirigeants amstellodamois auraient fixé le prix de leur gardien à 35 millions de livres, soit environ 40M€.