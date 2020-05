Mercato - L'Ajax Amsterdam fixe le prix de Nicolas Tagliafico

En fin de contrat au 30 juin, Layvin Kurzawa (27 ans) ne sera pas prolongé et quittera donc le Paris Saint-Germain libre après cinq années de bons et loyaux services. Conséquence : lors du mercato à venir, les Rouge-et-Bleu vont devoir recruter son successeur au poste de latéral gauche. Si Alex Telles (Porto) est pisté, Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam) l'est également et, bonne nouvelle, l'international argentin (25 sélections) a un bon de sortie de la part de ses dirigeants. Selon les informations rapportées par AS, le club néerlandais aurait fixé le prix de son défenseur de 27 ans à 25 millions d’euros. Un tarif plutôt abordable pour les finances parisiennes.