Mercato - L'Ajax aurait trouvé le successeur de Ziyech au Brésil

Jeudi, l'Ajax Amsterdam a annoncé la fin d'un chapitre avec le départ d'Hakim Ziyech (26 ans) vers Chelsea à l'issue de la saison. Après avoir perdu De Ligt ou encore De Jong la saison passée, le club amstellodamois s'attendait à une seconde vague de départs l'été prochain. Reconnu internationalement pour sa qualité de recrutement, le champion des Pays-Bas a déjà lancé les grandes manoeuvres pour remplacer l'international marocain.

D'après le journaliste Sky Sport, Fabrizio Romano, l'Ajax aurait quasiment bouclé la signature d'Antony (19 ans), jeune ailier brésilien qui évolue à São Paulo. Le transfert pourrait s'élever à 20 millions d'euros + 5 millions de bonus. Lors du mercato hivernal, le nom du paulista avait été évoqué du côté de l'OGC Nice. Depuis le début de sa carrière en professionnel, Antony a inscrit 4 buts et délivré 6 passes décisives en 32 matchs de championnat brésilien.

Ajax set to sign Antony from São Paulo as replacement of Hakim Ziyech. The agreement is almost ready between the two clubs for €20M + €5M add ons (and part to the agents).



Good talent, 2000, Brazilian youngstar. 🇧🇷⚪️🔴 #Ajax #transfers