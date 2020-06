Mercato - L'amendement pour les joueurs en fin de contrat bientôt validé

Avec la crise épidémique liée au coronavirus, les championnats nationaux ont été retardés voir arrêtés, à l'image de la Ligue 1. Pour autant, Lyon, Paris et Saint-Etienne n'ont pas totalement fini leur saison, puisque les deux premiers sont encore engagés en Ligue des Champions et en finale de Coupe de la Ligue et les Verts en Coupe de France (finale contre le PSG). Ainsi pour ces quelques matchs restants qui vont clôturer la saison, l'Etat français travaille sur une ordonnance pour aménager les textes de lois.

D'après L'Equipe, un projet de texte a déjà été rédigé et il n'attend plus que la signature de Roxana Maracineanu, la ministre des sports. Il permettra d'élaborer un "avenant" au contrat de travail "pour une durée maximale de 3 mois" afin "de faire face aux conséquences de l'épidémie". Cet avenant fonctionne sur la base d'une volonté des deux, à savoir le joueur en question et le club, de prolonger l'aventure de quelques semaines. Le PSG devrait notamment profiter de cette option pour conserver Thiago Silva, Cavani, Kurzawa et Meunier, Saint-Etienne pour Cabaye et Perrin. Déjà validé par les représentants des clubs et des joueurs la semaine passée, le texte doit aussi être accepté par le Conseil d'Administration de la LFP et le comex de la FFF dans les prochains jours.