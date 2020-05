Mercato - L'ancien agent de Söyüncü le voit atterrir dans un grand club cet été

Arrivé à Leicester en 2018, Caglar Söyüncü a été l'une des révélations de la saison en Premier League. Utilisé à 28 reprises en championnat, le défenseur turc a su faire oublier Harry Maguire, parti à Manchester United l'été dernier. Son ancien agent, Mustafa Dogru, suit de près ses performances et son évolution. Et selon lui, le joueur des Foxes pourrait être approché par de grosses écuries cet été, telles que le Paris Saint-Germain ou le FC Barcelone, comme cela avait déjà été le cas par le passé.

"C'est possible que Caglar aille au Barça cet été. Ils le voulaient déjà quand il jouait à Altinordu (2014-2016). Nous avions négocié avec eux et ils avaient proposé un projet sportif. Mais nous avions pensé à l'époque qu'il devait rejoindre une équipe dans laquelle il serait titulaire pour poursuivre sa progression correctement. Je crois qu'il n'y a que Liverpool qui a le pouvoir de signer Caglar Soyüncü en Premier League en raison de ses conditions économiques, mais il ne faut pas oublier des équipes françaises. Le PSG pourrait être une surprise" a-t-il expliqué au quotidien AS.