Mercato - L'appel du pied de Bruno Genesio aux clubs français

Désormais libre de tout contrat depuis la fin de son aventure chinoise au Beijing Guoan, Bruno Genesio (54 ans) est en quête d'un nouveau challenge. Invité de nos confrères de la chaîne Téléfoot ce lundi soir, l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais (2015-2019) a été très clair concernant son avenir. Il se verrait très bien reprendre du service en France, mais sous certaines conditions.

"Revenir en France ? Ce n'est pas inimaginable. Il y a un club où je ne pourrais pas, on vient d’en parler (Ndlr, l'AS Saint-Etienne). Je suis prêt à entraîner un autre club français que l’Olympique Lyonnais", a-t-il confié, et de préciser : "Je n'ai eu aucun contact avec des clubs français pour l’instant. Je suis rentré d’une période assez difficile sur le plan mental. Je profite des bons moments, des amis, de ma famille. Je regarde des matchs. Je me pose des questions sur mon avenir. J’ai besoin d’un nouveau challenge, sportif mais aussi humain. J’accorde beaucoup d’importance à l’humain".