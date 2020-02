Mercato - L'appel du pied de Doucouré aux grosses cylindrées

Lancé dans le football professionnel en Ligue 1 par le Stade Rennais, Abdoulaye Doucouré (27 ans) avait rejoint Watford en février 2016 avant d'être prêté à Grenade dans la foulée. Revenu chez les Hornets l'été suivant, le puissant milieu de terrain s'est imposé au point de devenir un élément indéboulonnable de l'effectif. Buteur samedi face à Brighton (1-1), le milieu franco-malien a fait part de son envie d'évoluer dans un club de plus grande renommée. L'ancien rennais rêve notamment de Ligue des Champions.

"On arrive petit à petit à la fin d’un cycle, je pense que le club a peut-être des attentes autour de moi. Je ne les connais pas encore réellement mais je pense que je peux encore progresser énormément, je peux encore faire de belles choses. Forcément, si je suis amené à changer de club, ça serait pour franchir un cap. Si un club de haute renommée arrive à faire une offre intéressante pour moi, bien sûr que le club me laissera partir facilement. Des clubs qui jouent la Ligue des Champions, c’est un objectif pour tout joueur. Je n’ai pas de club en particulier, je suis content en Premier League et j’aimerais y rester. C’est mon souhait principal. On verra ce qui se présentera à moi cet été" a confié le joueur au micro de Canal +. La saison dernière, il avait été en contact avec le Paris Saint-Germain.