Mercato - L'appel du pied de Mino Raiola à la Juventus concernant Paul Pogba

Lors d'un teaser d'une interview au journal italien Tuttosport, le super agent Mino Raiola a évoqué l'avenir d'un de ses nombreux poulains, le milieu de Manchester United, Paul Pogba (27 ans). Auteur d'un début de saison délicat, l'international français (75 sélections) ne devrait pas faire de vieux os chez les Red Devils, selon son agent. "Inutile de tourner autour du pot. Mieux vaut parler clairement, regarder devant et ne pas perdre de temps à chercher des coupables : Paul à Manchester United est malheureux, ne peut plus s’exprimer comme il le voudrait et comme on l’attend de lui. Il doit changer d’équipe, il doit changer d’air. Il a un contrat qui expirera dans un an et demi, à l'été 2022. Je pense que la meilleure solution pour les parties est de les vendre au prochain marché. Sinon, United sait bien qu'ils risqueraient de le perdre sur un transfert gratuit, étant donné que pour le moment le joueur n'a pas l'intention de prolonger le contrat", a confié Raiola.

Cela suffit pour alimenter toutes les rumeurs l'envoyant partout en Europe, et surtout dans son ancien club, la Juventus Turin. En effet, le joueur formé au Havre pourrait revenir en Italie selon les dires le Raiola au média transalpin. "La Juve pourrait être sa prochaine destination. Pourquoi pas ? Le rapport entre le joueur et le club est excellent. Peu de clubs peuvent se permettre un tel joueur en cette période de Covid. Le plus important est de le vouloir", a-t-il avoué.