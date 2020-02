Mercato - L'appel du pied de Pochettino aux écuries de P.League

Remercié par Tottenham le 19 novembre dernier, Mauricio Pochettino se ressource avant de retrouver un poste. Toutefois, l'entraîneur argentin semble d'ores-et-déjà prêt pour remettre le pied à l'étrier comme il l'a expliqué à Sky Sports hier soir.

"Pour être honnête, j'aimerais travailler en Premier League. Ça va être difficile, je sais, et pour l'instant c'est un moment où il faut attendre, et nous verrons ce qui se passera. C'est un moment de récupération, où tu peux penser un peu à toi tout en restant prêt parce que dans le football, quelque chose peut toujours arriver et il faut être prêt" explique l'ancien joueur du PSG. "Je suis prêt et j'attends un nouveau défi. J'ai la conviction et la confiance que le prochain défi sera fantastique ".