Mercato - L'arrivée de Luis Henrique ne plaît pas à tout le monde

L'Olympique de Marseille n'a pas encore bouclé son mercato. Les dirigeants marseillais sont toujours à la recherche d'un arrière droit après le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich et réfléchissent à utiliser leur "joker". Le club marseillais s'est tout de même renforcé avec les arrivées de Michaël Cuisance, Pape Gueye, Leo Balerdi, Yuto Nagatomo et Luis Henrique.

Mais selon La Provence, l'achat de ce dernier pour un montant aux alentours de 8 à 12 millions d'euros énerve en interne. Certains jeunes du centre de formation voient d'un mauvais oeil l'arrivée de l'ailier de 18 ans et comme un manque de confiance envers les joueurs de la réserve marseillaise. Au vu de son prix d'achat, l'ancien joueur de Botafogo aura rapidement du temps de jeu et risque d'être effectivement un obstacle de plus à surmonter pour les jeunes de l'OM, afin de se frayer une place en équipe première.