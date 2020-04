Mercato - L'AS Monaco déjà hors course dans le dossier Mertens ?

En fin de contrat au 30 juin prochain avec Naples, Dries Mertens (32 ans, 6 buts et 4 passes décisives en 21 matches de Serie A cette saison) aurait, comme déjà relaté dans notre média, reçu une très belle offre de l'AS Monaco, qui lui aurait proposé de doubler son salaire napolitain de 4 à 8 millions d'euros nets annuels. Mais, selon France Football, l'international belge (90 sélections et 18 buts) ne considère pas la formation de la Principauté comme une option pour la suite de sa carrière. Le Diable Rouge privilégierait un départ pour une formation plus huppée et, si possible, qualifiée pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. L'Inter Milan, l'AS Roma, Chelsea, Manchester United, l'Atlético Madrid ou encore quelques clubs chinois seraient aussi sur les rangs pour obtenir sa signature.