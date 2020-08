Mercato - L'AS Monaco touche au but dans le dossier Kevin Volland

Au lendemain de l'arrivée du Brésilien Caio Henrique, l’AS Monaco devrait très vite enregistrer un renfort offensif, en la personne de Kevin Volland (Bayer Leverkusen).

Après s'être renforcée en défense avec les arrivées successives d'Axel Disasi (ex-Reims) et Caio Henrique (ex-Atlético Madrid), l'AS Monaco serait sur le point d'étoffer son secteur offensif. Selon L'Equipe et Sport Bild, les dirigeants du Rocher seraient en passe de s'offrir les services de Kevin Volland (28 ans), l'attaquant du Bayer Leverkusen.

Pour enregistrer le renfort de l'international allemand (10 sélections, 1 but), auteur d'une saison 2019-2020 très intéressante aux abords de la BayArena (10 buts et 7 passes décisives en 27 matches de Bundesliga) et qui est entrée dans la dernière année de son contrat, les décideurs asémistes devraient débourser la coquette somme de 20 millions d'euros.