Mercato - L'AS Monaco veut relancer Mario Götze !

Laissé libre par le Borussia Dortmund, Mario Götze intéresse Monaco. Pour l'enrôler, le club de la Principauté devra faire face à la concurrence de plusieurs clubs italiens.

Dans tout juste deux semaines, l'Allemagne fêtera l'anniversaire de son dernier titre de champion du monde, acquis en 2014 au Brésil, contre l'Argentine (1-0), sur un but en prolongations signé Mario Götze. Les six années qui nous séparent de cet événement ressemblent à une éternité pour le petit milieu offensif de la Mannschaft, dont la carrière s'est ensuite enlisée, la faute à un temps de jeu déclinant au Bayern Munich et surtout à la myopathie qui lui a été diagnostiquée, au printemps 2017, quelques mois après son retour à Dortmund. Remis sur pied, il n'est pas parvenu à regagner sa place dans la Ruhr et son contrat prendra fin demain, sans que le BVB ne prolonge son aventure.

A 28 ans, Götze se retrouve libre et, malgré une demi-décennie de galère et un salaire imposant (environ 8 M€ annuels), conserve une assez bonne cote sur le marché. A en croire les informations de Bild, qui évoquait la semaine dernière un intérêt de l'Atlético Madrid, l'AS Roma et les deux clubs milanais (Inter et Milan AC) seraient sur les rangs pour lui offrir un rebond en Serie A. Mais de l'autre côté des Alpes, l'AS Monaco aurait aussi manifesté un intérêt, selon le quotidien allemand.

Sur le Rocher, où l'arrivée d'Anthony Musaba a déjà été officialisée, l'ailier allemand viendrait renforcer un secteur de jeu déjà assez dense, où l'on retrouve Gelson Martins, Aleksandr Golovin, Keita Balde, Willem Geubbels ou encore Henry Onyekuru (prêté à Galatasaray). Il serait surtout l'un des premiers gros coups de Paul Mitchell, le nouveau directeur sportif arrivé mi-juin, en provenance de Leipzig.