Mercato - L'AS Saint-Etienne fait la cour à Adil Aouchiche

En pleine préparation de la saison prochaine, l'AS Saint-Etienne négocie depuis plusieurs mois avec Adil Aouchiche, mais les Verts ne sont pas seuls sur le dossier.

Si le football est à l'arrêt sur les pelouses, il y a encore beaucoup de mouvement en coulisses, surtout à l'approche du prochain marché des transferts. Le mois de juin se rapproche et avec lui, les fins de contrat de certains joueurs. A Paris, Adil Aouchiche (17 ans) est concerné. Sous contrat aspirant au sein de son club formateur, le milieu parisien attend toujours son premier contrat professionnel. Devenu cette saison le plus jeune joueur de l'histoire du club francilien à débuter un match de Ligue 1 (17 ans et 46 jours, le 30 août dernier face à Metz), Aouchiche pourrait pourtant passer professionnel loin de la capitale.

Brillant pendant la Coupe du Monde U17 au Brésil à l'automne dernier lors de laquelle il a terminé médaille de bronze, meilleur passeur de la compétition (7) et ballon d'argent, le natif de Blanc-Mesnil est observé par une myriade de clubs étrangers, mais également des formations de l'Hexagone. Ce samedi soir, L'Equipe révèle que l'AS Saint-Etienne ferait le forcing depuis plusieurs mois. D'après nos confrères, les premiers contacts auraient été noués à l'automne dernier et le joueur se serait montré réceptif au projet présenté par les Verts. Mais ces derniers mois, plusieurs obstacles ont entravé la route menant à la pépite parisienne.

En février dernier, l'AS Saint-Etienne a annoncé la mise à l'écart de David Wantier, le directeur de la cellule de recrutement, ce qui a provoqué un premier couac dans l'engrenage. La seconde raison est évidente : la concurrence est rude et certains clubs ont davantage de ressources. C'est notamment le cas de Lille. Alors que le joueur souhaiterait obtenir une prime à la signature ainsi qu'un salaire mensuel brut de 50.000€, les Dogues semblent les plus à même, parmi les courtisans français, à s'aligner sur les prétentions du Parisien. Toujours en France, les Girondins de Bordeaux ainsi que le Stade Rennais seraient également sur le dossier. Que le meilleur gagne !