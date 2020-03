Mercato - L'ASSE a enfin bouclé la prolongation de Charles Abi

Bonne nouvelle du côté de l'Etrat. Après de nombreuses perturbations en coulisses, notamment en raison de l'arrivée d'intermédiaires dans le dossier, l'ASSE va bel et bien prolonger son attaquant international U19 français. Selon L'Equipe, un nouveau bail de 2 ans l'attend lorsque l'épidémie de coronavirus sera passée et qu'il pourra retrouver le chemin de l'Etrat. Le dossier Charles Abi a pourtant été des plus compliqués. En effet, les négociations entre Roland Romeyer, président du directoire, et David Venditelli, l'agent officiel du joueur, ont enfin trouvé une fin heureuse après quatre mois de discussions.

Pendant cette longue période, un intermédiaire ivoirien s'était immiscé dans le dossier, sur demande du père du joueur, après une rencontre entre les deux hommes lors d'un match entre amis. Finalement, c'est une discussion entre Claude Puel et l'attaquant qui a convaincu le joueur de s'engager dans le long terme avec les Verts. Le technicien s'inquiétait, notamment, de le voir peiner à confirmer ses premières prestations, tandis que le joueur lui aurait avoué qu'il se montrait perturbé par les histoires dans sa famille, tout en affirmant qu'il voulait rester fidèle à son agent. Pour Abi, ce nouveau bail jusqu'en 2024 sera assorti d'une belle revalorisation salariale. Après avoir touché 12 000 euros brut mensuel après sa première prolongation de contrat en 2019, il passera à 25 000 euros puis 30 000e mensuel, avec le maintien de certaines primes, notamment celle de 4 000 euros par titularisation.