Mercato - L'ASSE a envoyé une offre à Barcelone pour Jean-Clair Todibo

En quête d'un défenseur central cet hiver, pour renforcer sa charnière, l'AS Saint-Etienne se penche sur le profil de Jean-Clair Todibo selon RMC. Le défenseur de 21 ans, en grande difficulté au Benfica puisqu'il n'a disputé qu'un match (le 12 janvier), pourrait quitter le Portugal dès cet hiver et mettre fin prématurément à son prêt. Toutefois, l'ancien Toulousain ne rentrera pas à Barcelone et se cherche une nouvelle porte de sortie.

Claude Puel se serait déjà entretenu avec le défenseur et lui aurait expliqué les concours de son projet. Les dirigeants ont même formulé une offre de prêt au Barça. Mais sur l'aspect financier, cette requête risque d'être refusée. En effet, en raison de finances restreintes, les Verts ne peuvent pas prendre en compte la totalité du salaire du joueur. Un problème pour le Barça, qui a des difficultés financières également, et qui s'était déchargé du salaire du Français grâce à Benfica. Les négociations se poursuivent mais le dossier s'annonce compliqué d'autant plus que la concurrence (Nice, clubs italiens) arrive.