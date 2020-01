Mercato - L'ASSE a un latéral de L2 dans le viseur

Si les Verts doivent dégraisser leur effectif cet hiver, ces derniers ne s'interdisent pas de recruter. En effet, selon les informations de RMC, l'AS Saint-Etienne a craqué pour le profil de Christopher Opéri (22 ans), latéral gauche de Châteauroux.

Ce dernier, qui est en fin de contrat à la fin de la saison, représente une opportunité intéressante au niveau financier pour les Stéphanois, mais aussi sportif. S'il est libre de négocier avec le club qu'il souhaite dès ce mois de janvier (pour le rejoindre en juin), le Castelroussin, auteur d'un but et d'une passe décisive en 14 matchs de L2, pourrait débarquer dès cet hiver dans le Forez et apporter, directement, une vraie concurrence à ce poste.