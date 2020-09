Mercato - L'ASSE accepte la dernière offre de Leicester pour Wesley Fofana !

Après plusieurs semaines de négociations, l'ASSE et Leicester City sont parvenus à un accord pour le transfert de Wesley Fofana en Angleterre. Les Verts vont toucher 40 millions d'euros, bonus compris.

La quatrième offre serait donc la bonne ! Après trois premières propositions repoussées, l'AS Saint-Etienne aurait, après réflexion, selon le quotidien régional Le Progrès, dit oui à la quatrième offre transmise par la formation anglaise de Leicester City pour Wesley Fofana (19 ans). L'Equipe confirme également la nouvelle : les dirigeants ligériens et leurs homologues britanniques seraient bien tombés d'accord, ce mardi après-midi, pour un transfert de l'ordre de 35 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus. Pour RMC Sport, les Foréziens seraient même parvenus à gratter un intéressement de 20% sur un éventuel bénéfice à la revente.

Les différents médias précisent que quelques détails restent encore à régler, mais le natif de Marseille va très rapidement traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Son arrivée chez les Foxes pourrait être actée dès demain, mercredi, ou au plus tard avant la fin de la semaine. Claude Puel, l'entraîneur et aussi manager général de l'ASSE, inflexible jusque-là, a donc fini par se résoudre à lâcher son jeune défenseur central, dont la vente permettra à l'ASSE de battre son record (le précédent record datait de l'été dernier avec la cession de William Saliba à Arsenal pour 25 M€ plus 5 M€ de bonus). Pour le remplacer, les Verts songeraient à Bafodé Diakité (19 ans, Toulouse) et Pape Cissé (25 ans, Olympiakos Le Pirée).