Mercato - L'ASSE cible Islam Slimani

Cet été, l'AS Saint-Etienne a été proche de conclure le transfert du Sénégalais Mbaye Niang. En vain. L'ASSE cherche donc toujours un attaquant et a jeté son dévolu sur Islam Slimani selon L'Equipe. L'attaquant algérien ne joue plus à Leicester City.

L'ASSE souhaite toujours recruter un attaquant de pointe après avoir essuyé les échecs de Mbaye Niang cet été et plus récemment Mario Balotelli. Ainsi, selon l'Equipe, les dirigeants stéphanois auraient des vues sur Islam Slimani (32 ans), qui ne joue plus en Angleterre depuis son retour cet été à Leicester City. Les dirigeants stéphanois cibleraient l'ancien Monégasque, que Claude Puel a déjà dirigé chez les Foxes. L'international algérien (68 sélections) n'a joué que 19 minutes cette saison avec le leader de Premier League.

Cependant, le quotidien souligne également la problématique salariale, Slimani touchant environ 380 000 euros brut par mois en Angleterre. Mais a en croire le journal, Saint-Etienne aurait une enveloppe salariale d'1,5 M€ pour le futur attaquant.

Slimani à l'ASSE grâce à Wesley Fofana ?

Le récent transfert de Wesley Fofana à Leicester City pourrait aussi aider l'ASSE dans sa tentative de récupérer l'international algérien, estime L'Equipe. En effet, l'ancien stéphanois pourrait inciter Slimani à rejoindre la troupe de Claude Puel. Le quotidien précise enfin que cette piste n'est pour le moment pas très engagée car l'ASSE n'a pour l'instant pris que des renseignements. A noter que Slimani est en fin de contrat à l'issue de la saison avec les Foxes.