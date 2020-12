Mercato - L'ASSE cible un nouvel attaquant

Toujours désireuse de recruter un attaquant, l'AS Saint-Etienne prospecte en Egypte. Selon France Football, les Verts ciblent Mostafa Mohamed (23 ans), un avant-centre sous contrat jusqu'en 2024 avec son club de Zamalek SC (2 buts en 2 matchs de championnat cette saison). L'attaquant est suivi au pays, car le public le voit comme une potentielle future star.

De plus, l'ASSE a déjà fait plusieurs offres, dont la dernière se situerait autour de 3M€. Les Égyptiens espèrent obtenir entre 4 et 5 M€. Dans le viseur de Lille et Fenerbahçe l'été dernier, Mohamed est également convoité par Nantes et Braga. Néanmoins, il se verrait bien rejoindre la troupe de Claude Puel.