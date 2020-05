Mercato - L'ASSE toujours à la lutte pour Adrian Grbic

Auteur de 17 buts en 26 matchs de Ligue 2 pour sa première saison en France, à Clermont, Adrian Grbic a naturellement suscité quelques convoitises, à l'étranger, mais aussi en France. L'AS St-Etienne, déjà évoquée parmi les prétendants du jeune attaquant autrichien (23 ans), est encore citée par nos confrères de France Bleu Auvergne. Des échanges auraient même été amorcés avec le Clermont Foot autour d'un potentiel transfert.

Mais la concurrence est rude et des clubs anglais et allemands se sont déjà positionnés, dès l'hiver dernier, "avec des montants que je n'avais jamais vus", précise le président clermontois Ahmet Schaefer. Autant dire que l'ASSE devra signer un joli chèque pour s'offrir Grbic. Une somme comprise entre 8 et 10 millions d'euros avait circulé il y a quelques jours.