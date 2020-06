Mercato - L'Atletico a fait une offre à Mario Götze

Le soir du 13 juillet 2014, dans l’antre mythique du Maracana, Mario Götze venait mettre tout le peuple allemand sur orbite après un but inoubliable en finale de Coupe du Monde face à l’Argentine. Un but synonyme d’une quatrième étoile sur le maillot de la National Manschaaft. En Allemagne comme ailleurs, personne n’a oublié cet exploit de Götze. Ils sont plus nombreux, en revanche, à avoir oublié les saisons qui ont suivi pour le joueur qui a fêté ce mois-ci ses 28 ans. Pendant trois saisons, Mario Götze, pourtant formé chez le rival du BVB, a porté la tunique rouge du Bayern Munich. Une aventure qui n’aura retenu que peu d’attention en Bavière, et qui l’a finalement poussé à rebrousser chemin vers son club formateur, en 2016.



Depuis 4 saisons, Mario Götze arbore ainsi de nouveau les couleurs jaune et noir de son Borussia. En fin de contrat ce 30 juin prochain, le joueur n’a joué que 516 petites minutes en Bundesliga cette saison pour 3 buts inscrits, et a été rongé par les blessures, comme souvent au cours de sa carrière. Le héros du Mondial 2014 ne devrait donc pas continuer l’aventure du côté de la Ruhr. C’est dans ce contexte que Bild dévoile ce midi que l’Atletico Madrid de Diego Simeone aurait proposé à Götze de le rejoindre librement cet été. Les 10 M d’euros annuels que perçoit l’Allemand poseraient cependant problème aux dirigeants colchoneros. La balle est donc dans le camp de Super Mario qui devra revoir ses exigences salariales, et qui semble avoir tout intérêt de saisir cette belle opportunité, pour à nouveau tenter d’éblouir la planète football de son talent.