Mercato - L'Atlético dément tout accord avec le PSG pour Cavani

À chaque jour son nouveau rebondissement dans le dossier Cavani. Alors que le quotidien espagnol AS indiquait, lundi soir, que les Colchoneros préparaient une deuxième offre au PSG (15 millions + 3 millions d’euros de bonus) et que la Cadena Ser faisait état d'un accord entre les deux clubs, voilà qu'Enrique Cerezo, président de l'Atlético de Madrid, a expliqué que rien n'était encore scellé pour le buteur de 32 ans, en fin de contrat en juin prochain.

"Ce sont des choses compliquées, mais ce que je peux vous dire c'est qu'il n'y a absolument rien. Rien de plus que des illusions. Nous avons besoin de marquer des buts et nous avons de grands attaquants. Ce qui arrive c'est que nous n'avons pas la chance que nous avions jusque-là et aujourd'hui, cela nous manque. S'il est possible de retrouver un accord avant la fin du mercato ? Cela fait peu de jours. Il faut attendre" a indiqué Cerezo au micro de la Cadena Ser.