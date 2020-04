Mercato - L'Atlético Madrid place ses pions pour Luis Suarez

Prêté par Watford au Real Saragosse, Luis Suarez (22 ans) réalise une très belle saison en Division 2 espagnole. Avec 17 buts marqués et 3 passes décisives distillées en 29 rencontres de championnat, le jeune attaquant commence à avoir une belle cote sur le marché. Selon The Athletic, l'homonyme de l'attaquant du Barça serait dans les petits papiers de l'Atlético Madrid. La publication précise que les dirigeants des Colchoneros auraient d'ores et déjà pris contact avec ses représentants en vue d'un transfert au cours du prochain mercato estival. Affaire à suivre.