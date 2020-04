Mercato - L'Atlético Madrid place six joueurs sur la liste des transferts

En Espagne, l'Atlético Madrid pourrait être l'un des grands animateurs du prochain marché des transferts, tant dans le sens des arrivées que des départs. En effet, selon l'édition dominicale de Marca, le club de la capitale devrait mettre six joueurs sur la liste des transferts, joueurs qui ne rentrent plus vraiment dans les plans de Diego Simeone, l'entraîneur des Colchoneros. Les éléments concernés par un possible départ estival sont Antonio Adán (32 ans, gardien de but), Santiago Arias (28 ans, latéral droit), Mario Hermoso (24 ans, défenseur), Yannick Carrasco (26 ans, milieu de terrain), Thomas Lemar (24 ans, milieu de terrain) et Vitolo (30 ans, attaquant).